اختتام الأنشطة الطلابية بتقنية حبونا

أقامت الكلية التقنية بـحبونا ممثلة في وحدة الأنشطة الحفل الختامي لتكريم المشاركين في أنشطة الفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ.

اشتمل الحفل على تكريم المتدربين المشاركين في أعمال الأنشطة للفصل التدريبي الأول لعام 1445 هـ كما صاحب الحفل تكريم خاص للطالب/ هويج ال زاهر وذلك لحصوله على المركز الثالث على مستوى المملكة ببطولة النخبة والدوري الممتاز لرياضة الكاراتيه.

وتأتي البادرة إبرازا للمتميزين من أبناء المنطقة في الرياضات المختلفة وتحفيزا للمتدربين للمشاركة في المسابقات المتنوعة على المستوى الوطني.

اختتم الحفل بصورة جماعية مع عميد و وكلاء الكلية والمشاركين من المتدربين والمنسوبين.