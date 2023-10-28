أمير القصيم يكلف نزار الحركان مستشارا بإمارة المنطقة

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة، نزار الحركان بمناسبة صدور قرار الأمير بتكليفه مستشاراً بإمارة منطقة القصيم بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.
وهنأ أمير المنطقة الحركان بهذه المناسبة، مؤكداً أنه سيكون إضافة للمستشارين والمستشارات بديوان الإمارة، لدعم البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، فيما يحقق التطلعات المأمولة والوصول إلى الأهداف المنشودة.
من جانبه، أعرب المستشار بإمارة منطقة القصيم الاستاذ نزار الحركان عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم، متمنيا التوفيق والسداد لتحقيق توجيهات الأمير ونائبه وخدمة دوت الخليج والمواطنين .
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