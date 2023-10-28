شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من مرض السرطان الخبيث ماعليك سوى تناول كوب واحد من هذا المشروب الطبيعي يومياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فوائد عصير الرمان مذهلة ومتنوعة وذلك لم تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن فهو يحتوي علي مستويات عالية من مضادات الاكسدة وهو غني بفيتامين c ,وفيتامين e ,وفيتامين k ينصح اطباء التغذية بتناول حبة رمان على الاقل في الاسبوع ويفضل تناول كوب من عصير الرمان يوميا وإن لم يكن يوميا فيمكن ان يكون على الاقل مرتين في الاسبوع لما له من فوائد مهمة كما انه يحمي من خطر السرطان لذلك ننصحك بالبدأ في تناول الرمان وعصير الرمان .

فوائد عصير الرمان

١.يقلل عصير الرمان من خطر الاصابة ببعض السرطانات

تحتوي فاكهة الرمان على بوليفينول ومركبات أخرى تم العثور عليها في الدراسات العلمية لتقدم تأثيرات قوية تتضمن الحد من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي والرئة والبروستاتا وسرطانات أخرى. أظهرت الأبحاث التي أجريت في عام 2003 أن زيت الرمان قد تقلل بشكل كبير حدوث سرطان الجلد لدى الفئران التي تعرضت للمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

وقد توصلت دراسات أخرى متعددة إلى نتائج مماثلة ، بما في ذلك اكتشاف أن المركب الفعال الأساسي في عصير الرمان ، وهو حمض البونيك ، يوفر تأثيرات مضادة للتكاثر على سرطان الثدي تساعد في وقف انتشار الخلايا السرطانية.

وجدت الأبحاث الواعدة بشكل خاص التي نشرت في عام 2006 في دورية Clinical Cancer ، أن عصير الرمان مفيد بشكل خاص لمرضى سرطان البروستاتا ; وتم إعطاء الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض والذين خضعوا بالفعل لعملية جراحية أو إشعاع لعلاجه ثماني أونصات من عصير الرمان في اليوم ، وأظهرت النتائج تحسن ملحوظ في حالة هؤلاء المرضي.

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٢.يدعم عصير الرمان صحة القلب

يوفر حمض البونيك في الرمان و دبس الرمان خصائص يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول وضبط ضغط الدم لدعم صحة القلب. وأظهر بحث عام نشر في المجلة البريطانية للتغذية أن المتطوعين الذين تناولوا عصير الرمان يوميا لمدة أربعة أسابيع خفّضوا مستويات الدهون الثلاثية ونسب أقل من الكوليسترول الكلي إلى كوليسترول إتش دي إل.

تساعد الفلافونيدات الموجودة في عصير الرمان أيضًا على خفض الكوليسترول الكلي ، مما يساعد بدوره على تقليل العدد الكلي للخلايا الدهنية غير الصحية للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد .

يعتبر ارتفاع ضغط الدم ، هو واحد من المساهمين الأساسيين في السكتات الدماغية والنوبات القلبية ، ولكن تلك البوليفينول الموجودة في عصير الرمان تساعد في ظبط مستويات ضغط الدم.

أظهرت دراسة نُشرت في عام 2014 أن عصير الرمان لعب دوراً رئيسياً في حماية الجهاز القلبي الوعائي لدى أولئك الذين تم تشخيصهم بهذه الحالة. خفضت بشكل طبيعي ضغط الدم بعد أسبوعين فقط من بدأ المشاركين في استهلاكه يوميا.

وقد أشارت الأبحاث الإضافية في عام 2017 الباحثين إلى ملاحظة أن الأدلة “تشير إلى أنه من الحكمة تضمين عصير الفاكهة هذا في نظام غذائي صحي للقلب”.

٣.يعزز عصير الرمان الذاكرة :

إذا كنت ترغب في تحسين ذاكرتك ، فلديك سبب آخر لشرب كوب من عصير الرمان كل يوم. وقد وجد الباحثون أن البوليفينول في دراسة أجريت عام 2013 والتي خصصت للمشاركين الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة لشرب كوب من عصير الرمان لمدة أربعة أسابيع ، وجدت تحسن بشكل ملحوظ من علامات الذاكرة اللفظية والبصرية. وقدمت أبحاث أخرى أدلة على أن هذه الفاكهة اللذيذة قد تقلل من خطر مرض الزهايمر ، أو على الأقل تأخير ظهوره.

٤. عصير الرمان لديه خصائص مثيرة للشهوة الجنسية :

في عدد من الثقافات على مر التاريخ ، ارتبط الرمان بالخصوبة فالرمان له تأثير إيجابي على الأداء الجنسي عند استهلاكه بانتظام. كشفت دراسة أجريت عام 2012 من جامعة كوين مارجريت في أدنبره ، اسكتلندا ، أن الرجال والنساء الذين تناولوا عصير الرمان لمدة أسبوعين قد شاهدوا زيادة كبيرة في مستويات هرمون التستوستيرون الجنسي. من المعروف أن زيادة مستوى هرمون التستوستيرون يؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية ورفع مزاج الشخص ,قد يساعد تناول عصير الرمان بانتظام أولئك الذين يعانون من مشكلة عدم القدرة على الانتصاب ،

5.يحارب عصير الرمان الالتهاب :

عصير الرمان يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، في الواقع ،هناك دراسات تبين أن لديه قدرة مضادة للأكسدة أكبر من النبيذ الأحمر وعصير العنب والشاي الأخضر وعصير التوت البري .

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أظهرت إحدى الدراسات تأثير عصير الرمان المضاد للالتهابات في الأمعاء ، في حين أن الأبحاث الأخرى التي ركزت على الأفراد المصابين بالسكري من النوع الثاني ، وجدت أيضًا أنه قادر على تقليل الالتهاب فقد قاموا بشرب أكثر من كوب واحد من عصير الرمان كل يوم لمدة 12 أسبوعًا وتمكنوا من تقليل علاماتهم الالتهابية بشكل ملحوظ ، بما في ذلك البروتين CRP بنسبة 32٪ و 30٪ لـ interleukin-6. 7.

6.يعمل عصير الرمان علي تخفيف أعراض قبل وبعد سن اليأس :

يجب على النساء اللاتي يعانين من أعراض ما قبل وبعد انقطاع الطمث أن يشربن عصير الرمان يومياً. هذا لأنه يحتوي على فيتويستروجين نباتي يُشار إليه بـ 17-alpha-estradiol ، وهو مركب يحتوي على مواد مغذية أخرى في الزيت ، وقد وجد أنهما يعملان معًا لتخفيف الأعراض مثل الهبات الساخنة.

7.يقلل عصير الرمان من التهاب والألم و التهاب المفاصل الروماتويدي :

يلعب الالتهاب دوراً أساسياً في تفاقم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو شكل عدواني من التهاب المفاصل. يقال إن المرض يكون في حالة هدوء عندما يكون الالتهاب غائباً أو منخفضاً. وقد وجدت الدراسات أن الأطعمة المختلفة لها دور في تقليل التهاب المفاصل, فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة قد تساعد في تحييد الالتهاب وتخفيف الأعراض. واحدة من الأطعمة الموصى بها في معظم الأحيان هو الرمان.

أظهرت الأبحاث أن تناول عصير الرمان ، يمكن أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق تثبيط الالتهاب وكذلك الحد من التورم و تقليل الألم.

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وجت دراسة أجريت في عام 2011 أن مستخلص الرمان يقلل من ألم الحلق لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 62٪. وقد أشار الخبراء إلى خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان ، حيث توصلوا إلى استنتاج أن الفاكهة قد تساعد على تخفيف الأعراض لدى المصابين بهذا المرض. أظهرت دراسة أخرى أجريت في عام 2016 أن مستخلص الرمان يمكن أن يقلل من المؤشرات الحيوية للحالة والإجهاد التأكسدي.

8.يعتبر عصير الرمان مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا :

واحد من فوائد عصير الرمان املهمة وكذلك فوائد زيت الرمان انه مضاد للفيروسات وللبكتيريا وذلك بفضل احتوائة علي نسبة عالية من فيتامين (ج) وعدد من المواد المغذية الأخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين إي ، فإن عصير الرمان قد يساعد في الوقاية من المرض ومكافحة العدوى. يمكن لخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفيروسات أن تقلل من آثار اللويحة السنية للمساعدة في الحماية من مجموعة واسعة من أمراض الفم. لا تنسي ان تحذر من حساسية الرمان

9.يساعد عصير الرمان في علاج الأنيميا :

يمكن أن يساعد شرب عصير الرمان بانتظام في الحفاظ على تدفق الدم السليم عبر الجسم ، كما أنه يوفر الحديد ، كما أنه يساعد على تقليل أعراض فقر الدم ، مثل الضعف والدوار والإرهاق وفقدان السمع.

10.يحسن عصير الرمان الهضم

يمكن أيضا استخدام عصير الرمان أو شاي الرمان لحل مشاكل الجهاز الهضمي مثل اضطراب المعدة والإسهال وكذلك الحد من المشاكل المرتبطة بالكوليرا والدوسنتاريا. تعتبر فاكهةالرمان لها دور رئيسي في إفراز الإنزيمات لتحسين أداء الجهاز الهضمي. كما أنه مصدر غني للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، مما يساعد على زيادة الهضم ويحسن حركة الأمعاء في الوقت الذي يساعد على إبقاء الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول ، الأمر الذي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.