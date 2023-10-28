شكرا لقرائتكم خبر عن لن تحتاج للفحص بعدالأن..علامات واضحة تكشف لك جنس الجنين ذكرأو أنثى و أنت داخل منزلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تهافت الجميع على سؤال المرأة الحامل عن جنس المولود، وأحياناً لا تظهر النتيجة بسبب وضعية الجنين، ويبقى الفضول هو المسيطر خلال أشهر الحمل . ولكن هناك بعض المؤشرات التي لم تثبت صحتها طبياً يتبعها البعض لمعرفة ما إن كان الجنين ذكراً أم أنثى وفقاً لموقع ويب طب. تعرفي عليها سيدتي في السطور التالية لكن يجب أن أن تدركي أن جميع هذه الأمور غير مبينة على حقائق علمية كما ذكرنا. وحتى لو تمكنت من تطبيق بعض هذه النقاط على حالتك، قد لا تكون حقيقية.

1- غثيان الصباح تعتقد العديد من النساء ان الحمل بولد تعني قلة الإصابة بغثيان الصباح، على العكس من الحمل ببنت، فهذا الحمل يعني ارتفاع في مستوى الهرمونات مما يشجع عملية الغثيان. في الحقيقة، يختلف غثيان الصباح من حامل لأخرى، ففي دراسة نشرت في المجلة العلمية The Lancet وجدت أن النساء اللاتي تعانين من غثيان الصباح بشكل كبير أثناء الحمل، تكون فرص إنجابهن للإناث أكبر .





2- مشاكل البشرة تدور الأسطورة في هذا السياق بان الحمل ببنت سيقلل من جمالك، فهي تسرق هذا الجمال لها، في حين أن الحمل بولد يعني لن يسبب ظهور حب الشباب على بشرتك، إضافة إلى مشاكل البثور وحب الشباب. يقال إن المرأة الحامل بولد تعاني من ظهور الهالات السوداء تحت عينيها بشكل أكبر من المرأة الحامل ببنت. بالطبع هذا الأمر لم يتم إثباته علمياً، فالهرمونات بالحمل تتغير بطريقة مستمرة وشبه مجنونة مؤثرة بدورها على الحامل وشعرها وبشرتها.

3- الرغبة الشديدة في تناول الطعام “الوحام” فإن كنت حاملاً بولد فحتماً سترغبين بتناول الأطعمة المالحة واللاذعة، في حين أن الحمل بفتاة يعني أنك سوف تميلين لتناول الحلويات والشوكولاتة بكثرة. ولكن في الحقيقة، لم يثبت العلم أياً من هذه الأمور ولم يجد اي علاقة ما بين الرغبة الشديدة في تناول نوع معين من الأطعمة خلال الحمل وجنس المولود، بل قد يعود هذا الأمر إلى تغير الاحتياجات الغذائية للحامل فقط.

4- عدد نبضات القلب قد تكون هذه الخرافة الأكثر شيوعاً بين النساء الحوامل، حيث يعتقدن أنه في حال كان نبض قلب الطفل حوالي 140 نبضة بالدقيقة يعني أنه ذكر، أما إن كان أعلى من ذلك، فالمولود عبارة عن أنثى.

بالطبع، هذه المعلومة عبارة عن خرافة ليس أكثر، حيث وجدت دراسة علمية أنه لا يوجد هناك أي فرق في نبضات قلب الجنين سواء كان ذكراً أم أنثى في المراحل الأولى من الحمل.

5- ارتفاع وشكل البطن قد تجدين أن العديد من الأشخاص من حولك يحاولون أن يحزروا جنس جنينك عن طريق ارتفاع البطن لديك، اذ يعتقدون أن ارتفاع البطن لأعلى يعني أنك حامل ببنت في حين أن ارتفاعه للأسفل يشير بانك حامل بولد.

وفي أحيان أخرى يعتقد البعض أن شكل البطن الدائري والمكور يعني أن الجنين في داخلك ذكر، أما البطن المسطح أكثر يكون دليلا على حملك بأنثى.

حتى الان لم يتمكن العلم من تأكيد هذه المعلومات، لتبقى مجرد خرافات تتناقلها الاجيال، وكوسيلة للتسلية ومداعبة الحامل فقط.

6- لون البول قد تكون هذه المعلومة غريبة، إلا أنها منتشرة بين فئة من النساء، فهن يعتقدن انآ لون البولآ الغامق دليلاً على الحمل بولد، أما البول الفاتح فهو يشير على الحمل ببنت.

في الحقيقة لم يتم إثبات هذا الأمر أيضاً، ولكنه سيكون وسيلة فعالة لإبقاء الإثارة والتشوق بينك وبين شريك حياتك.

7- وضعية نومك من المعروف ان النساء في مرحلة الحمل يواجهن صعوبة بالغة في إيجاد الوضعية المناسبة للنوم، ولكن هذه الخرافة تقول بأنك إذا كنت تنامين على جانبك الأيمن فأنت حاملاً بأنثى، أما إن كنت تفضلين جانبك الأيسر فجنينك ذكراً.

لا داعي لمراقبة نفسك ووضعية نومك، فقط جدي الوضعية الأنسب لك خلال هذه المرحلة المتعبة، فهذه المعلومة ليست إلا خرافة أيضاً.

8- زيادة طول شعر الرأس والجسم تقول الأسطورة إن الحمل بولد يزيد من طول الشعر وبريقه ويزيد نمو شعر جسمها، اما البنت سوف تتسبب في ضعف الشعر وبهتانه.

في الحقيقة فإن شعر المرأة الحامل إن كانت تغذيتها سليمة فإن شعرها سيزداد طولاً ولمعاناً بكل الاحوال نتيجة التغيرات الهرمونية.

9- اختلاف في حجم الثدي تقول الأسطورة إن المرأة التي تحمل بولد يكبر ثديها الأيمن أكثر من الأيسر، في الحقيقة، فإن تغير حجم الثديين طبيعي ويعتمد على طبيعة جسم الأم وليس على جنس المولود.

10- الخط الأسود تحت السرة تدور الأسطورة حول الخط الأسود أسفل سرة المرأة، فالحامل بولد يكون الخط تحت سرتها أغمق وأكثر سواداً، هذا، بطبيعة الحال ليس صحيحاً، المثير للاهتمام هو أن هذا الخط ليس معروف الأسباب في الحقيقة، لكن طوله يزداد بمعدل سنتيمتر واحد كل أسبوع . تحديد جنس المولود: متى يتم؟

يتم تحديد جنس المولود في اليوم الأول الذي يلتقي فيه الحيوان المنوي مع البويضة، بناءً على الحيوان المنوي الذي تمكن من تلقيح البويضة، ولكن يتطور الجهاز التناسلي لطفلك فيآ الأسبوع الحادي عشر من الحملآ تقريباً.

لذا لن تتمكني من معرفة جنسه قبل الأسبوع الرابع عشر من الحمل تقريبا وبعد خضوعك لفحص في جهاز الامواج فوق الصوتية.