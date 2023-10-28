إيلون ماسك يوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة الدولية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 6:19 مساءً

أعلن إيلون ماسك، (السبت)، أن خدمة ستارلينك التابعة لشركة "سبيس إكس" ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا. وقال "ماسك" في منشور على موقع "إكس": "ليس واضحًا من لديه السلطة فيما يتعلق بالخطوط الأرضية في غزة، لكن نعلم بأنه لم تطلب أي محطة اتصالات في تلك المنطقة". وأدى قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم بعضًا اليوم، ويكاد الاتصال يكون مستحيلاً بأحبائهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع إسرائيل هجومها الجوي والبري.

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