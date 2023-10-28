انت الان تتابع "أصبحت مقطوعة تمامًا عن العالم".. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 6:26 مساءً

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (السبت) إلى هدنة في الأعمال الحربية في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي. وقال "بوريل" عبر موقع "إكس": "إن غزة مقطوعة تمامًا عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. قُتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي". وأضاف: "ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية".

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