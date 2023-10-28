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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة الملكية بينبع الصناعية ممثلة بإدارة التعليم العام بينبع تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية.

وقالت الإدارة إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد بكليات ومعاهد ‫الهيئة الملكية بينبع؛ وعليه سيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا (عن بُعد) عبر منصة البلاك بورد لطلاب وطالبات الكليات والمعاهد. ‫

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