غدًا الأحد.. تعليق الدراسة بمدارس تعليم عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة تعليم منطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأحد بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

‏وتقرر تحويل الدراسة ليوم غد الأحد 14/ 4/ 1445هـ لتكون "عن بُعد" عبر ‫منصة مدرستي في جميع مدارس ‫تعليم منطقة عسير.

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