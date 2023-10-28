"تعليم حائل" تُعلّق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445هـ، بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445هـ لتكون (عن بُعد) عبر "منصة مدرستي" بمدارس ‫تعليم حائل لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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