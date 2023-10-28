تحويل الدراسة عن بُعد بتعليم الطائف غدًا الأحد

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محمد بن مسعود - الدمام - قرَّرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تحويل الدراسة عن بُعد يوم غد الأحد 14/ 04/ 1445 هــ. ويشمل ذلك المحافظات التابعة لها تعليميًّا. وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.

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