تراند اليوم : بالفيديو : مختص يكشف عن فوائد غير متوقعة لشرب المياه من "الزير" .. ومخاطر تحليتها بالفلاتر في المنزل

صحيفة الخليج 365 : كشف المختص في علوم الأغذية الدكتور إبراهيم العريفي عن فوائد شرب المياه من "الزير" أو الجرة.

طاقة إيجابية

وقال العريفي أثناء لقائه في برنامج ياهلا أن الزير يعيد أكسدة الماء، حيث عندما يوضع فيه الماء سواء من الصحة أو الشبكة يتنفس الماء وتصبح طاقته إيجابية.

براد طبيعي وطعم مختلف

وتابع أن الزير معروف على مدى السنين فعندما يوضع في المنزل وتترك فيه الماء فترة يحدث له براد طبيعي وله طعم مختلف ولا يسبب الأمراض، كما أنه لا يغير الأملاح لكنه يؤكسج الماء ويحوله إلى قلوي.

مهم لصحة القولون

وأضاف أن شرب الماء من الزير مهم لصحة القولون والجسم لأن الماء القلوي يكون مفيد أكثر للجسم الذي يكون حمضي، مشيرا إلى أن القلوي يعطي حصانة للجسم أما الحمضي يكثر فيه الأمراض والميكروبات.

أضرار الماء المحلى بالفلاتر

وفي نفس السياق قال العريفي أنه ضد تحلية المياه بالفلاتر بالمنزل الذي ينزع جزء من أملاح الشبكة ، وإذا انخفضت الأملاح في المياه عن 300 يصبح ماء مقطر ما يؤثر على التوازن الملحي في الجسم.