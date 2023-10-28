شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين الغزو البري في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها من التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، مُدينةً- بأشدِّ العبارات- العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في القطاع.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالهجوم المروِّع الذي يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، ويضاعف معاناتهم وأزمتهم الإنسانية، مُتجاهِلًا كلَّ النداءات والتحذيرات والقرارات من جميع الدول والمنظمات بمخاطره الإنسانية والأمنية.

العدوان على غزة

حذَّر "العيسى" من خطورة مواصلة الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية؛ الدينية والإنسانية، بحقِّ المدنيين المظلومين، وما تهدِّد به من تداعياتٍ خطرةٍ على استقرار المنطقة والسِّلم الإقليمي والدولي.

ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعملية العسكرية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، حمايةً للمدنيين الأبرياء، واحترامًا للقانون الدولي الإنساني.