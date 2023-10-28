شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مكة.. ما تريد معرفته عن تداعيات الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة اليوم.

وقامت الأمانة برفع الأتربة والأشجار المتساقطة عن بعض الطرق والمحاور، وشفط تجمعات المياه ومتابعة مجاري الأودية ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار.

وحشدت أكثر من 730 عاملاً من الكوادر البشرية المدربة، مجهزين بأكثر من 108 من المعدات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات، وعملت الفرق والآليات على أعلى درجات الاستعداد للتمركز في جميع المواقع وخاصة المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في الكمية.

تعليق الدراسة

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة يوم الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.