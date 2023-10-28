شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة غدًا في ينبع وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم ينبع تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بمحافظة العيص.

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد, وحرصاً على سلامة الجميع.

المركز الوطني للأرصاد

من ناحية أخرى، قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس مدينة تبوك والقرى التابعة لها، ومحافظة تيماء والقرى التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية.

وأكدت الإدارة أن ذلك حرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في مدينة تبوك والقرى التابعة لها, ومحافظة تيماء والقرى التابعة لها.