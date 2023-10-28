شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة غداً في سراة عبيدة وظهران الجنوب ورجال ألمع والنماص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارات التعليم بمحافظات سراة عبيدة وظهران الجنوب ورجال ألمع والنماص تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت تلك الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لها.

تعليق الدراسة

إلى ذلك، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة يوم الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.