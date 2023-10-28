شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم حائل": الدراسة عن بُعد غداً بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم السبت، الدراسة عن بُعد غداً الأحد، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في المنطقة، بسبب الأمطار المتوقعة.

وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس، إذ توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة، بما في ذلك منطقة حائل.

تعليق الدراسة

أكدت الإدارة أن استمرار الدراسة عن بُعد غداً لا يؤثر على سير العملية التعليمية، إذ تحرص الإدارة على توفير كل الوسائل المتاحة لضمان استمرار التعليم والتعلم في ظل الظروف الاستثنائية.

ودعت الإدارة جميع الطلبة ومنسوبي المدارس إلى الالتزام بتعليمات السلامة واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.