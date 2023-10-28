الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الأمراض المناعية

ويُعد مؤتمر المناعة منتدىً علميا سنويا كبيرا يضم نخبة من أطباء الروماتيزم وأطباء الجلدية وأطباء الجهاز الهضمي والصيادلة الإكلينيكيين، وذلك بهدف مناقشة التحديثات العلمية في الأمراض الالتهابية المناعية، ومن ناحية أخرى تلبية احتياجات المرضى وتعزيز التواصل بين المريض والطبيب، ومناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي مستقبلا على قطاع الصحة. واشتمل المؤتمر على محاضرات قدمها متحدثون من الأطباء السعوديين والدوليين البارزين، إلى جانب المناقشات الطبية. وقد عُقدت عدة جلسات موازية لكل تخصص، وقُدمت أوراق وورش عمل ومحاضرات تناولت أحدث تطورات أمراض جهاز المناعة.
أوضحت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى تخفيف العبء الواقع على عاتق جميع أولئك الذين يعانون من الأمراض المناعية بكافة أشكالها، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، الصدفية والتهاب الجلد التأتبي، ومرض كرونز، والتهاب القولون التقرحي وغيرها، وذلك من خلال تطوير طرق التشخيص والعلاج.
من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد الدكتور عبدالله العقيل على الدور الكبير الذي يقع على عاتق الجمعيات السعودية والمؤسسات الصحية والشركات الدوائية، في عقد مثل هذه المنتديات الطبية من ناحية، ومن ناحية أخرى عمل حملات توعوية مستمرة للمرضى، وتقديم الدعم الطبي والمعنوي لهم، لما يترتب على الأمراض المناعية من آثار سلبية كبيرة.
وأشاد رئيس الجمعية السعودية للجهاز الهضمي الدكتور ماجد الماضي بالمناقشات الطبية وورش العمل التي ضمها المؤتمر، والتي تثري الثقافة الطبية لدى مقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والإبقاء على اطلاع دائم بآخر التحديثات الطبية والعلاجية، وكذلك الاهتمام بالتثقيف الصحي للمرضى وكيفية التعامل والتعايش مع المرض.
وأشار رئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية الدكتور أحمد الجديع إلى أن الأمراض المناعية أصبح من الممكن السيطرة عليها الآن، وتخفيف الأعراض الناجمة عنها بشكل كبير، وذلك بسبب التقدم الكبير في البحث والتطوير في مجال الأدوية، وشدد على أهمية التعريف بمفهوم الجهاز المناعي عامةً، مضيفاً أن توصيات المؤتمر والمادة العلمية التي قُدّمت فيه ستساهم في جهود معالجة الأمراض المناعية.
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