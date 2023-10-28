شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة لها 18فائدة تغنيك عن الدواء اذا تناولتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك العديد من فوائد الرمان التي يجب علينا استغلالها من أجل صحتنا . أن الرمان من أكثر الفاكهة شيوعاً في العالم ، كما تم ذكره في القرآن الكريم أكثر من مرة فهو من فاكهة أهل الجنة ، يمد الرمان الجسم بالعناصر الهامة للصحة كما أنها لون أحمر مميز وطعم لذيذ، ويقدم الرمان للجسم العديد من الفوائد الصحية والجمالية فهو مفيد لصحة القلب والكلي والكبد والمفاصل والمخ .

فوائد الرمان

تنتمي فاكهة الرمان إلي عائلة Punicaceae ، ويتم استخدام بذور الرومان اللذيذة للأغراض الطبية لآلاف السنين وتمثل حوالي 52% من وزن الثمرة بأكملها ، يتم استخدامها في الطهي والخبز والعصائر والمشروبات الكحولية ، تحتوي هذة الفاكهة علي ثلاثة أنواه من المركبات متعددة الفينول ( بوليفينول) المضادة للأكسدة وهم التانين ، الأنثوسيانين وحمض الإلاجيك ، يحتوي عصير الرمان علي مضادات الأكسدة أكثر ثلاثة مرات من مضادات الأكسدة التي توجد في النبيذ الأحمر والشاي الأخضر ، مما يعطيها قيمة غذائية مميزة ، يتم استخدام اللحاء والأوراق والقشرة بالإضافة إلي الأجزاء الصالحة للأكل من الفاكهة لعلاج كل شئ .

يحتوي عصير الرمان الذي يوجد في الأسواق علي كمية أكبر من مضادات الأكسدة التي توجد في العصير الطازج من الثمار والبذور علي الرغم من أنه قد يكون يحتوي علي نسبة أعلي من السكر أيضاً .

القيمة الغذائية لفاكهة الرمان :

تحتوي كل ثمرة من الرمان ( 282 جرام) علي العناصر الآتية :

الطاقة : 233 سعر حراري .

الألياف الغذائية : 44 % من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها .

البروتين : 9% من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها

فيتامين C : 48% من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها.

حمض الفوليك : 27% من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها.

فيتامين E : 11% من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها.

فيتامين K : 51% للسيدات و %38.5 للرجال من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها.

الفسفور : 14% من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها

المغنسيوم : 8% من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها

الحديد : 4% من احتياجات الجسم اليومية الموصي بها

يحتوي الرمان علي كمية كبيرة من مضادات الأكسدة في شكل فيتامينات C و E ومركبات متعددة الفينول مثل التانين ، تحتوي بذور الرمان أيضاً علي حمض دهني غير مشبه يُسمي حمض البونيك ، والذي له العديد من الفوائد الصحية .

فوائد الرمان

إن محتوي فاكهة الرمان العالي من مضادات الأكسدة والمركبات متععدة الفينول ( البوليفينول) ، فلا عجب أن هذة الفاكهة الجميلة ، وبذورها ، ومستخلص قشورها وزيتها يُمكن أن تقدم الكثير إلي الصحة والجسم.

١- الرمان لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية :

يُنصح عادة بفاكهة الرمان في العلاج البديلة والطبيعية كطريقة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ، حيث يقدم الرمان هذة الفوائد المتعلقة بصحة القلب الأوعية الدموية :

٢- الرمان يخفض ضغط الدم :

أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول الرمان لمدة أسبوعين يتسبب في انخفاض ضط الدم الانقباضي والانبساطي لدي المرضي المصابين بارتفاع ضغط الدم ، ربما عن طريق تحسين وظيفة الخلايا البطانية في الشرايين ، تساعد الخلايا البطانية علي الحفاظ علي تدفق الدم والسيطرة علي الالتهاب .

٣- الرمان يخفض نسبة الدهون الثلاثية :

في إحدي الدراسات ، أن الأشخاص الذين تناولوا زيت بذور الرمان يومياً علي مدي أربعة أسابيع قد انخفض لديهم نسبة الدهون الثلاثية مما أدي إلي تحسين ورفع نسبة الكولسترول الجيد إلي الدهون الثلاثية إلي 7 .

٤- الرمان يمنع أكسدة الكولسترول الضار LDL وتصلب الشرايين :

تصلب الشرايين هي حالة يتم فيها ترسب الكولسترول الضار LDL داخل الشرايين ، ويتأكسد ويتصلب ، ثم يمنع تدفق الدم مما يؤدي إلي الإصابة بالنوبات القلبية فيما بعد ، تمنع مضادات الأكسدة التي توجد في الرمان أكسدة الكولسترول الضار LDL ، ووجدت إحدي الدراسات أن تناول عصير الرمان لدي المرضي المصابية بتصلب الشريان السباتي (CAS ) قلت لديهم سماكة الشريان بنسبة 30% ، وانخفضة نسبة أكسدة الكولسترول الضار LDL بنسبة 90% ، وزادات كمية مضادات الأكسدة في الدم بنسبة 130% .

٥- الرمان مفيد لمرضي مرض السكري :

علي الرغم من أن فاكهة الرومان من الفواكه الحلوة التي بها طعم السكر ، يُمكن للرمان أن يساعد مرضي مرض السكري من النوع الثاني ، بالعديد من الطرق .

يخفض من مستوي الجلكوز الصائم في الدم .

يزيد من حساسية الأنسولين .

يقلل من مستوي الكولسترول الكلي والكولسترول الضار LDL ، وهو أحد المضاعفات الشائعة لمرضي السكري من النوع الثاني .

يقلل من الالتهاب الناتج عن مرض السكري ، في إحدي الدراسات التي أُجريت علي مرضي السكري والتي أثبتت أن عندما شرب 250 مل من عصير الرومان لمدة 12 أسبوع فقد قلت علامات الالتهاب في الجسم مثل البروتين التفاعلي و interlukin-6 بنسبة 32% و30% علي التوالي .

يجب عليك عدم الإفراط في تناول فاكهة الرومان أو شرب عصير الرومان إذا كنت مصاب بالسكري ، فكوب واحد من العصير أو ثمرة واحدة من الفاكهة كافية في اليوم ، ويجب عليك أن تتناول عصير الرومان الصافي 100 % الذي لا يحتوي علي سكريات إضاقية .

٦- الرمان يساعد علي طرد السموم من الكبد :

يُعرف الرمان بأنه مُدر جيد وطبيعي للبول ، مما يحافظ علي جسمك نظيفاً حيث أنه يساعد الجسم علي التخلص من السموم والنفايات ، مما يخفف من الحمل علي الكبد حيث أنه يقوم بإزالة السموم من الجسم مع الكلي ، بينما يساعد الكبد جسمك علي التخلص من السموم ، فإن عملية إزالة السموم من الجسم نفسها تؤدي إلي إطلاق جزيئات تفاعلية ضارة تُسمي الجذور الحرة ، وهذة الجذور الحرة مثل بيروكسيد الهيدروجين وأنيونات سوبر أوكسيد ، تمدر طبقات الدهون للخلايا في عملية تعرف بيروكسيد الدهون مما يؤدي إلي الالتهاب ، في هذة المرحلة يحتاج الكبد إلي إنزيمات قوية مضادة للأكسدة مثل الكاتلازوالبيروكسيديز .

وقد استخدم الرمان كعلاج لإحياء الكبد ، حيث يعمل مستخلص الرمان علي خفض مستوي الجذور الحرة في الجسم ويعيد نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة أيضاً ، مما يسمح بإزالة السموم من الكبد بشكل طبيعي مرة أخري ، يُمكن أن يساعد مستخلص قشور الرمان أيضاً علي الحماية من رابع كلوريد الكربوم CCl4 ، وهي عبارة عن مادة كيميائية قد تتعرض لها من خلال منتجات التنظيف أو مكافحة الحرائق أو مواد التبريد مما يزيد من تلف الكبد عن طريق الجذور الحرة .

وصفة للحفاظ علي صحة الكبد :

اخلط 6 أونصة عصير الرومان مع نصف كوب من لبن الزبادي مع نصف ثمرة من فاكهة الجريب فروت الأحمر ، ربع كوب كرنب مفروم و 2 من اوراق المريمية .

ثم اشرب الخليط بانتظام للحفاظ علي صحة الكبد .

٧- الرمان يساعد علي الهضم ويخفف من الإمساك :

تعتبر بذور الرمان لها تأثير ملين ، كما يُعتقد أن أنواع الرمان خصوصاً فعالة ، حيث أنه يوجد منها الحلو والحامض وهي أكثر فائدة لعلاج التهاب المعدة ، يتم استخدام فاكهة الرمان لصنع الحلوي الهضمية في الطب التقليدي الهندي ( الأيورفيدي) .

الألياف الغذائية التي توجد في الرمان تجعله علاج مفيداً أيضاً لعملية الهضم ولعلاج الإسهال ، وعلاوة علي ذلك ،قد وجد أن الرمان له تأثير مضاد للالتهاب ومضاد للقرحة التي تصيب الأمعاء ، وذلك بفضل محتواه من حمض الإلاجيك والمركبات متعددة الفينول الأخري ، كما يُستخدم الرمان في الطب البديل والتقليدي لقتل الديدان المعوية .

٨- الرمان يساعد علي إنقاص الوزن :

إذا كان وزنك مرتبطاً بمتلازمة التمثيل الغذائي مثل مرض السكري أو ارتفاع مستويات الدهون في الجسم ، يُمكن أن يساعدك الرمان ، فقد أظهرت الدراسات التي أُجريت علي حيوانات التجارب أن الرمان يُمكن أن يساعد في الحد من تراكم الدهون في منطقة البطن ، كما يُمكن أن مستخلص أوراق الرمان عند تناوله عن طريق الفم علي فقدان الوزن وانخفاض نسبة الكولسترول في الدم ، كما تساعد مضادات الأكسدة مثل المركبات متعددة الفينول علي محاربة الوزن الزائد المرتبط بالإجهاد والضغط النفسي ، ومع ذلك يجب عليك عدم الإفراط في شرب العصير يُمكنك تناول كوب أو كوبين فقط حسب السعرات الحرارية التي توجد في نظامك الغذائي .

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فالآن يجب عليك استبدال كوب الكولا بكوب من عصير الرومان ، أو تناول وجبة خفيفة من فاكهة الرمان دون التخلي عن البذور ، كما تساعد الألياف الغذائية التي توجد في الرمان علي أن تبقيك ممتلئاً وتزيد من شعورك بالشبع مما يجعلك تتوقف عن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية .

٩- الرمان يُحسن الأداء الرياضي :

ربما أنك سمعت عن فوائد عصير الشمندر لتحسين الأداء الرياضي ، ولكن الذي لا تعرفه أنه يُمكنك استخدام عصير الرمان لتحسين الأداء الرياضي أيضاً ، تناول 1000 ميلليجرام من مستخلص الرمان والذي يساوي 8 أونصة من عصير الرومان قبل القيام بممارسة التمارين الرياضية ب 30 دقيقة وخصوصاً الركض المتقطع ، فيساعدك عصير الرمان علي الحصول علي أداء أفضل .

يحتوي كل من الشمندر والرمان علي النترات التي تتحول إلي أكسيد النيتريك داخل الجسم وتوسع الأوعية الدموية ، هذا يُحسن من وصول الأكسجين والعناصر الغذائية للعضلات ويحسن من كفاءة الأكسجين في الجسم ، شرب 500 ملي من عصير الرمان بانتظام يُمكن أن يؤخر من شعور بالارهاق ووجع العضلات ، كما أنه يزيد من شعورك بالانتعاش والقوة حتي في حالات ممارسة رياضة رفع الأثقال .

يساعدك عصير الرمان علي القيام بالمزيد من الأنشطة الرياضية ، كما أنه يقلل من وجع العضلات ويساعدك علي الشفاء بشكل أسرع ، احرص علي شرب من كوب إلي كوبين من عصير الرمان يومياً للحصول علي فوائده العظيمة .

١٠- الرمان يقلل من التهاب وآلام المفاصل :

يساعد الرمان علي التقليل من الالتهابات المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتيدي، وهي حالة التهابية في الجسم تؤدي إلي الالتهاب المؤلم للمفاصل، وجد الباحثون أن مستخلص فاكهة الرمان يُمكن أن يساعد علي التقليل من انهيار العضروب المصاحب لالتهاب المفاصل، كما أنه يساعد علي إنتاج المواد الكيميائية في الجسم التي تساعد علي التقليل من الالتهاب .

في حين أن معظم الدراسات تم عملها علي الحيوانات ، إلا أن يوجد دراسة صغيرة تم عملها علي حوالي 6 مرضي التهاب مفاصل أظهرت أن مستخلص الرمان الذي يتم تناوله يومياً لمدة 12 أسبوع يساعد علي الحد من الأعراض الكلينيكية مثل الالتهاب و تصلب المفاصل .

بما أن الرمان يساعد في الوقاية من فقدان العظام وهشاشة العظام، فاحرصي علي تناول بانتظام عندما يقترب سن اليأس .

١١- الرمان يعالج عدة أنواع من السرطان :

تساعد الفواكه والخضروات والأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة في الوقاية من السرطان ومعالجته بالعديد من الطرق ، فالرمان يساعد في علاج سرطان الرئة والجلد والثدي والبروستاتا والقولون عن طريق الحد من الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية كما أنه يسيطر علي انتشار السرطان ويرجع ذلك إلي فوائد المركبات متعددة الفينول مثل حمض الإلاجيك وحمض البونيك .

١٢- الرمان يقوي الذاكرة ويمنع الإصابة بمرض الزهايمر :

أثبتت الدراسات والأبحاث أن مضادات الأكسدة تساعد في الوقاية من فقدان الذاكرة والحفاظ علي صحة الأعصاب ، كما أثبتت الأبحاث التي أُجريت علي كبار السن الذين اشتكوا من مشاكل الذاكرة المرتبطة بتقدم العمر أن تناولهم 8 أونصة من عصر الرمان كل يوم لمدة 4 أسابيع ساعدهم علي تحسن ملحوظ في ذاكرتهم مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا عصير الرمان ، فبذلك عصير فاكهة الرمان له القدرة علي تقويه الذاكرة وتعزيز وظيفتها .

كما يساعد عصير الرمان علي منع الإصابة بمرض الزهايمر بفضل محتواه من المواد الكيميائية المضادة للأكسدة . وبذلك، لتمنع فقدان الذكرة المرتبط بتقدم العمر ننصحك بتناول كول من عصير الرمان يومياً .

١٣- الرمان علاج ضعف الانتصاب :

وجدت الأبحاث أن مضادات الأكسدة التي توجد في فاكهة الرمان يُمكن أن تساعد علي علاج ضعف الانتصاب الناتج عن تراكم منتجات الأكسدة في أنسجة الإنتصاب ، كما يساعد تناول عصير الرمات لفترات طويلة من الوقت علي زيادة تدفق الدم إلي القضيب والتحسين من استرخاء العضلات الملساء والانتصاب .

ووفقاً للطب الهندي التقليدي الأويرفيدا، يُمكن أن يساعد الرمان علي زيادة عدد الحيوانات المنوية مما قد يحسن قدرة الرجال علي الإنجاب .

١٤-يحتوي الرمان علي خصائص مضادة للميكروبات :

تجري بعض الأأبحاث لاستخدام الرمان كعلاج مضاد للميكروبات لعلاج الالتهابات الفطرية والبكتيرية والفيروسية ، في الواقه يعتبر الطب الهندي التقليدي ( الأيورفيدا) الرمان صيدلية لأنه يُمكن أن يعمل ضد الميكروبات كعامل مضاد للطفيليات ، ومنشط للدم ، كما انه لديه خصائص مضادة للبكتريا ، فالرمان فعال ضد العديد من السلالات الشائعة من البكتريا المسببة للأمراض مثل السالامونيلا والإي كولاي ، والمكورات العنقودية الذهبية والخميرة مثل الكانديدا ، والتي قد تجعله علاج فعال ضد عدوي المعدة ، المسالك البولية ، المهبل والجلد .

١٥- الرمان لتحسين صحة البشرة والجلد :

الرمان له العديد من الفوائد علي البشرة ، من محاربة الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية للشمس إلي منع ظهور حب الشباب وذلك بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة ، كما يعمل حمض الإلاجيك علي الحد من ظهور التجاعيد ، ويعمل الكاتيكين علي تعزيز وتحفيز الجلد علي إنتاج الكولاجين الذي يعمل علي شد البشرة وجعلها أكثر شباباً كما يساعد الكولاجين علي شفاء جروح الجلد بصورة أسرع .

يُمكن تطبيق قناع الرمان علي الوجه عن طريق طحن قشور الرمان المجففة إلي عجينة ، ضع هذا القناع علي وجهك قبل التعرض إلي الشمس بساعة واغسله بعد أن يجف .

١٦- الرمان يُحسن من صحة الفم والأسنان :

يوجد بعض العلاجات التي تحتوي علي الرمان والتي يتم استخدامها كعلاج موضعي لعلاج التهاب الفم ، كما أنها مفيدة في الحد من العدوي الفطرية والبكتيرية لدي المصابين بأمراض اللثة وهي التهابات في اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان

تشير الأبحاث أن شرب كوب من عصير الرمان يُمكن أن يخفض من الترسبات بين اللثة والأسنان ، تعمل مضادات الأكسدة مثل المركبات متعددة الفينول ، وجمض الإلاجيك والتانين التي توجد في عصير الرمان علي تجنب تكون مستعمرة بكتيرية ، وبالتالي منع البلاك ، الرمان يساعد أيضاً علي تحسين قوة اللثة .

١٧- الرمان والعناية بالشعر :

يساعد الرمان عن تناوله بانتظام علي تقوية بصيلات الشعر فيمنع تساقطه كما أنه يساعد علي إعطاء الشعر مظهراً صحياً لامعاً ، يُمكنك شرب عصير الرمان لتقوية الشعر ، كما يُمكنك تطبيقه أيضاُ علي فروة الرأس مع تدليكها برفق وشطفها بالماء الدافئ بعد ذلك .

الآثار الجانبية في الرمان

لا يوجد لفاكهة الرمان آثار جانبية معروفة ، يعتمد مقدار الرمان الذي تتناوله لأغراض علاجية علي نوع الحالة التي تحاول علاجها ، لا يبدو ان تناول الرمان واستخدام مستخلصاته أن له آثار جانبية كبيرة علي البالغين والأصحاء ، في حالة واحدة تم أخذ 1420 ميلليجرام يومياً من مستخلص فاكهة الرمان في صورة أقراص من قبل أشخاص يعانون من زيادة في أوزانهم ولكن لم ينتج عن هذة الحالات أي ردود فعل سلبية أو تغييرات في البول أو الدم ، كما أنه لا يتعارض مع الأدوية ولكن إذا كنت تتناول أدوية لتنظيم مستوي السكر في الدم أو لخفض نسبة الكولسترول في الدم أو أدوية لمنع تجلط الدن فمن الأفضل أن تستشير طبيبك قبل البدء في تناول الرمان بانتظام لتحديد الكمية المناسبة حالتك .