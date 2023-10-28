شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على الحرم المكي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هطلت أمطار غزيرة على الحرم المكي اليوم السبت، فيما باشر عمال النظافة الأعمال لتنظيف ساحات الحرم.

ووثق مقطع فيديو جانبا من قيام عمال نظافة الحرم المكي بأعمالهم، وسط الأمطار الغزيرة.

يذكر أن إدارة تعليم مكة المكرمة، أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة يوم الأحد غداً.

وأوضحت أن ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار.