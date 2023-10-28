شكرا لمتابعة خبر عن تحويل الدراسة عن بعد في كل مدارس جدة.. غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم جدة مساء اليوم السبت، تحويل الدراسة عن بعد في كافة مدارسها.

وذكرت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ لتكون عن بُعد، عبر ‎منصة مدرستي،في مدارس جدة ورابغ وخليص.

ويأتي ذلك لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.

يذكر أن جدة شهدت أمس الجمعة هطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، شملت أرجاؤها خاصة الأجزاء الشرقية، لتواجد السحب على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها.