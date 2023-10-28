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تحويل الدراسة عن بعد في كل مدارس جدة.. غدا

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم جدة مساء اليوم السبت، تحويل الدراسة عن بعد في كافة مدارسها.

وذكرت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ لتكون عن بُعد، عبر ‎،في مدارس جدة ورابغ وخليص.

ويأتي ذلك لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.

يذكر أن جدة شهدت أمس الجمعة هطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، شملت أرجاؤها خاصة الأجزاء الشرقية، لتواجد السحب على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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