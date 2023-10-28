المركز الوطني للثروة السمكية يدرب طالبات مرحلة الماجستير

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محمد بن مسعود - الدمام - أقام المركز الوطني للثروة السمكية بجدة- المتمثل بإدارة مختبر صحة وسلامة الأسماك- ورشة تدريب لعددٍ من طالبات مرحلة الماجستير تخصص علم الحيوان بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالتعاون مع الدكتور أسامة أحمد بكلية علوم البحار لمدة ستة أسابيع في جميع أقسام المختبر.

وشارك في الورشة التدريبية كلٌ من مختبر (الفيروسات، التربة وجودة المياه، الأنسجة، الأحياء الدقيقة، الطفيليات، الأغذية) تحت إشراف مدير مختبر صحة وسلامة الأسماك؛ حازم الفتني، وذلك ضمن التعاون المجتمعي لنقل المعرفة وتنمية الكفاءات لطلاب الجامعة.

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