تعليق التدريب الحضوري بمنشآت ‫التدريب التقني في الطائف ورنية وميسان وتربة

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محمد بن مسعود - الدمام - تقرَّر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني والمهني ‏في كل من "الطائف، رنية، ميسان وتربة"، وتحويل ‫التدريب عن بُعد يوم غد الأحد 1445/ 04/ 14 هـ.

جاء ذلك بناء على ما ورد من الجهات المختصة، ومتابعة الحالة الجوية.

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