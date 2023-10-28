انت الان تتابع تعليق الدراسة الحضورية بـ"تعليم وجامعة وتقني" الباحة والمخواة.. و"الهلال الأحمر" يرفع جاهزيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 7:42 مساءً

أعلنت جميع المنشآت التعليمية والتدريبية في منطقة الباحة بجميع محافظاتها تعليق الدراسة والتدريب الحضوري ليوم غد الأحد؛ وذلك بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية للمنطقة. وأعلنت الإدارة العامة لتعليم الباحة، وإدارة تعليم المخواة، وجامعة الباحة، والتدريب التقني بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة والتدريب الحضوري، وتحويلها عن بُعد عبر المنصات التقنية. كما رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيته تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة الباحة، التي من المتوقع أن تشهد تزايُد هطول أمطار غزيرة عليها؛ إذ رفع درجة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة، بين بشرية وآليات. وفي التفاصيل، تم رفع الجاهزية في 16 مركزًا بمنطقة الباحة مجهزة على أتم الاستعداد. وبلغ عدد الفِرق الإسعافية 19 فِرقة، مع جاهزية المركبات الإسعافية، ومركبة تعدد الإصابات للإصابات المتعددة (طويق)، وجميعها مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية.

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