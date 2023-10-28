"تعليم رجال ألمع" تُقرِّر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الأحد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية، وتحويلها عبر منصة مدرستي.

وقالت إدارة تعليم رجال ألمع إنه تقديرًا للظروف الجوية، وبناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس؛ تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد ليوم غد الأحد 14 / 4 / 1445هــ عبر ‫منصة مدرستي بجميع المدارس التابعة لها.

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