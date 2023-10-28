شكرا لقرائتكم خبر المملكة ترفع جودة التعليم بـ20 مبادرة وخدمة الكترونية موثوقة للطلاب والمعلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تلاقت أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي حددتها الأمم المتحدة مع رؤية 2030، شكل برنامج التحول الوطني نقطة البداية لتنفيذ وتطبيق رؤية السعودية 2030 الهادفة لتوليد فرص عمل متنوعة، واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل والإسهام في تنمية الاقتصاد.

وتواصل «مكة» في تقاريرها التي بدأتها تقديم جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الهدف الرابع، وهو التعليم الجيد. وتولي المملكة قطاع التعليم اهتماما كبيرا، وتسهم في تحسين جودة التعليم على الصعيد العالمي، تأكيدا على التزاماتها المحلية والإقليمية والدولية تجاه توفير حق التعليم للجميع وجودته وتميز مخرجاته، كأحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.

مبادرات وزارة التعليم لرفع جودة التعليم:

برنامج سفير

يشتمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على 4 مسارات لرفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة:

برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية للمناطق النائية.

مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة.

مبادرة المدارس المستقلة، من خلال تحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص.

مبادرة التعلم مدى الحياة «استدامة»

مشروع مَعين لرياض الأطفال عام

مشروع مَعين للتربية الخاصة

مشاريع وبرامج الطفولة المبكرة:

- الرواد- البحث والتطوير- إمداد- واعد- بناء المناهج وتطوير الأنظمة في الطفولة المبكرة- الروضة الافتراضية- المباني والتجهيزات- الممارسات التأسيسية لمهارة القراءة والكتابة للطفولة المبكرة- دراسة معايير وضوابط لائحة القبول وتقويم الطلاب في مدارس الطفولة المبكرة- التغذية الصحية في مدارس- الطفولة المبكرة- استقطاب الخبراء والمختصين في هذه المرحلة

الروضة الافتراضية

تطبق على متاجر الأجهزة الذكية وتحتوي على وحدات تعليمية متوائمة مع المنهج السعودي لتوفير التعليم لأكبر عدد من الأطفال عن بعد.

بوابة التعليم الوطنية (عين):

بوابة آمنة ومجانية تدعم التمكين الرقمي في التعليم وتجويد عمليات التعليم والتعلم.

توفر خدمات تعليمية الكترونية موثوقة لجميع الطلاب والمعلمين والقادة التربويين والمشرفين وأولياء الأمور.

ينهل منها الطالب العلم والمعرفة، ويتواصل مع معلميه، ويتبادل المعرفة مع زملائه وأقرانه.

مساند للمعلم في إبداعه داخل الصف الدراسي، ومحضن لإنتاجه المعرفي، وقناة لربط طلابه بما تعلموه، ويقيس تعلمهم ويعززه.

تيسر لولي الأمر أن يكون متابعاً وداعماً للمدرسة في تعلم أبنائه.

تعطي مؤشرات للقيادات التربوية لتعزيز التقدم في العملية التعليمية ومعرفة مكمن الضعف لعلاجه.

60 مشروعا في قطاع التعليم نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

مواكبة التقنية:

قدمت وازرة التعليم في مؤتمر LEAP تسع منصات وخدمات رقمية تفاعلية داعمة لمسيرة الطالب الدراسية حاليا ومستقبليا؛ تحقيقا للجودة الشاملة التي تخدم مسيرة التعليم وتطور أدائه وتعزيز مكتسباته، ومنها:

منصتا «روضتي» و«مدرستي» اللتان تقدمان نماذج تشغيلية مختلفة للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد.

المدرسة الافتراضية لخدمة طلبة المدارس في المناطق النائية.

منصة« الاختبارات المركزية».

النظام المعلوماتي الشامل لإدارة العملية التعليمية (نور).

منصة (سفير2) لتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالدراسة في الخارج والمبتعثين.

منصة «مؤهل» لتقديم الوثائق الأكاديمية رقميا لخريجي وطلبة التعليم العام والجامعي للقطاعين الحكومي والأهلي.

خدمة معادلة الشهادة التي تتيح معادلة مواد الطلبة ما بين الأنظمة الدراسية المختلفة.

مبادرات المملكة لتحقيق جودة التعليم:

إنشاء مركز تواصل ورعاية المستفيدين

يمكن المستفيدين كافة من خدمات وزارة التعليم باستخدام جميع وسائل التواصل الالكترونية الحديثة.

مشروع التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم

يسهم الحد الذي يتحمله المستفيد في فئات التأمين في تحقيق الغرض الرئيس لهذه الوثيقة، ويدفع المؤمن عليه مبلغا بسيطا عند تلقي الخدمة العلاجية في العيادات الخارجية حسب ما هو منصوص عليه في جدول الوثيقة (20% بحد أقصى 100 ريال لجميع الفئات ما عدا الفئة الماسية 10% بحد أقصى 50 ريالا)، عدا الحالات الطارئة والتنويم.

مركز خدمات المعلمين

يقدم الخدمات المنوعة للمعلمين وأسرهم.

المدارس المستقلة

مدارس حكومية تسند إدارتها إلى شركات ومؤسسات تعليمية صغيرة محددة.

ترفع جودة التعليم في المدرسة من خلال مؤشرات أداء، وقياسات نوعية.

برنامج قياس الأداء التعليمي لطلاب وطالبات التعليم الابتدائي (حسّن)

عبارة عن سلسلة من الإجراءات المتخذة لتحليل وتطوير العملية التعليمية.

مبادرة أنديــة الحي

أندية مجتمعية متخصصة مجهزة داخل المدارس الحكومية لتنمية المهارات والهوايات.

ارتقاء

تعمل على تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية.

تمكن المجتمع بصورة عامة من دعم الشراكة للوصول لمجتمع المعرفة.

مشروع (أسر)

تشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة لدعمها، وتوفير وجبات صحية للطالب والطالبات.

مشروع تطوير إحصاءات التعليم وبناء قواعد بيانات الخريجين وبيانات البحث العلمي.

المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم