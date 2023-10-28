شكرا لقرائتكم خبر أمطار مكة ترفع مستوى التأهب والجاهزية القصوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين هطلت أمس أمطار غزيزة على أحياء مكة المكرمة، جندت أمانة العاصمة المقدسة كوادرها البشرية ومعداتها مختلفة الأنواع والأحجام، لمواجهة الحالة المطرية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة الزيتوني، أن الأمانة هيأت 730 فردا من الكوادر البشرية المدربة، وجهزت 108 معدات مختلفة الأنواع والأحجام والاستخدامات، مشيرا إلى أن فرق الأمانة باشرت سحب تجمعات المياه وإزالة آثارها، والأشجار المتساقطة من بعض المواقع، وذلك نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة.

وأفاد بأنه لم تسجل أي حالات خطرة خلال أمطار أمس، مؤكدا أن جميع الفرق والآليات على أعلى درجات الاستعداد للتمركز في جميع المواقع خلال الأيام المقبلة، وخاصة المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في كمية الأمطار.

من جهته رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى؛ تزامنا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية للمنطقة، التي من المتوقع، هطول أمطار غزيرة عليها، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة ما بين بشرية وآليات.

ورفعت الجاهزية في 98 مركزا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزا بمحافظة الطائف، و36 مركزا بمحافظة جدة، و38 مركزا تابعا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيي وفنيي إسعاف طب طوارئ مجهزين على أتم الاستعداد، حيث بلغ عدد القوى البشرية 146 فرقة إسعافية، و50 فرقة تطوعية، فيما بلغ عدد المركبات الإسعافية 254 مركبة، بجانب 4 عربات كوارث (الشوافات - سند - هداج - باص طويق) مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، إضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث.

وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بلجون، الجاهزية التامة لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

يذكر أن الهيئة تتلقى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم «997»، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ.

استعدادات الهلال الأحمر:

رفع الجاهزية في 98 مركزا.

24 مركزا بمحافظة الطائف.

36 مركزا بمحافظة جدة.

38 مركزا تابعا للعاصمة المقدسة.

146 فرقة إسعافية.

50 فرقة تطوعية.

254 مركبة إسعافية.

4 عربات كوارث.