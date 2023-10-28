القيادة تهنئ الرئيس التشيكي ورئيس وزراء سلوفاكيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهته هنا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنا ولي العهد، رئيس الوزراء في جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.