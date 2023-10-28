تطوير نظم الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع مستوى نظم الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية كافة، شارك الديوان العام للمحاسبة في اللقاء الذي أقامته وزارة المالية بمقرها في الرياض الخميس الماضي، حول المراجعة الداخلية، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، وعدد من القيادات بوزارة المالية.

وأشار مدير عام إدارة المراجعة الداخلية بالديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيته المنديل إلى أن مشاركة الديوان تأتي ضمن الجهود الموجهة لدعم مهنة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية ، مبينة أن الديوان قد شارك بجناح خاص ضم وسائل مرئية ومطبوعة تتعلق بتطور مهنة المراجعة الداخلية في القطاع العام بالمملكة بشكل عام، ودور الديوان العام للمحاسبة في ذلك بشكل خاص.

وبينت أن الديوان استمر في متابعة إنشاء وتطوير وتفعيل إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية على مدار العقدين السابقين، ولا زالت هذه الجهود قائمة في إطار متابعة مخرجات عمل اللجنة المشكلة لتطوير البنية التنظيمية لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية التي تشمل اللائحة المحدثة للإدارات العامة للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، ولائحة عمل لجان المراجعة لتلك الجهات، ودليل المبادئ والقواعد لأخلاقيات مهنة المراجعة الداخلية، وهذه المخرجات هي قيد الدراسة لدى

المجالس المختصة.

أهداف اللقاء: