علاج مرضى السرطان بإعادة هندسة الخلايا التائية

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ويشارك التخصصي شريكا استراتيجيا صحيا في ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي ينطلق في الرياض، اليوم ، ويستمر 3 أيام.
ويستعرض المستشفى، خلال جناحه المشارك في المعرض المصاحب للملتقى، أبرز ابتكاراته وحلوله الصحية، في إطار توجهاته الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانته كرائد للمعرفة، خلال التعليم والبحث والابتكار وتقديم الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والسلامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن المملكة تعمل على ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال الابتكار، وترعى نظاما بيئيا ديناميكيا يحتضن أحدث التقنيات، ويدعم مستقبل الرعاية الصحية، وترسيخها كوجهة عالمية.
وأكد أن مشاركة «التخصصي» في الملتقى تأتي في سياق التزامه بدفع عجلة الابتكار في القطاع الصحي، من الصعيد الوطني إلى العالمية، ودعم كل ما يسهم في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، وأفضل تجربة للمرضى.
ويعرّف «التخصصي» زوار المعرض، بابتكاراته وحلوله الصحية المختلفة، وأثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية وتجربة المريض، وتحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية متعددة، منها رحلة المريض، وأبحاث الطب الحيوي في الفضاء، وطب الجينوم، وقيادة الطاقة الاستيعابية، وإنتاج الأدوية الصيدلانية المشعة، والعلاج بالخلايا التائية (CAR- T Cell).
ماذا يعرض التخصصي؟
- ابتكاراته وحلوله الصحية المختلفة.
- أثرها في تعزيز نتائج الرعاية الصحية.
- تجربة المريض.
- تحسين كفاءة التشغيل في مجالات طبية متعددة.
- أبحاث الطب الحيوي في الفضاء.
- طب الجينوم.
- قيادة الطاقة الاستيعابية.
- إنتاج الأدوية الصيدلانية المشعة.
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