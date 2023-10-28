ضبط 17,260 مخالفا وإحالة 42,495 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 17,260 مخالفا، وأحالت 42,495 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما رحلت 9239 مخالفا، خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمناطق خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات: