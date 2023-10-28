شكرا لقرائتكم خبر نصف مليون ريال متوسط رواتب الأطباء في السعودية سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف إحصاء حديث لـ 2023 ، لـ World of Statistic ، نشرها على حسابه على منصة X قبل أيام، أن المتوسط السنوي لرواتب الأطباءفي السعودية يبلغ 133,320 دولارا، أي نصف مليون ريال سعودي، بما يعادل 41662 ريالا شهريا، مما يضعهم في المركز السادس بين 24 دولة حول العالم.

المركز الأول من حيث ارتفاع أجور الأطباء كان من نصيب سويسرا بـ 388,623 دولارا سنويا، وحلت أمريكا في المركز الثاني بـ 316,000

دولار سنويا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب كندا بـ 194,777 دولارا سنويا.