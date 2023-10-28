نصف مليون ريال متوسط رواتب الأطباء في السعودية سنويا

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في السعودية يبلغ 133,320 دولارا، أي نصف مليون ريال سعودي، بما يعادل 41662 ريالا شهريا، مما يضعهم في المركز السادس بين 24 دولة حول العالم.
المركز الأول من حيث ارتفاع أجور الأطباء كان من نصيب سويسرا بـ 388,623 دولارا سنويا، وحلت أمريكا في المركز الثاني بـ 316,000
دولار سنويا.
أما المركز الثالث فكان من نصيب كندا بـ 194,777 دولارا سنويا.
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