شكرا لقرائتكم خبر قارئ شاشة بـ17 لغة يعين المكفوفين في لقاء عن المكتبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة المكتبات لقاء عن بعد تناول «التقنيات في المكتبات العامة»، بهدف مناقشة أبرز الأدوات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع، علاوة على استعراض جهود الهيئة في تطوير المكتبات العامة بمفهومها الجديد بيوتا ثقافية.

وجرى استعراض التقنيات المستخدمة، كجهاز الإعارة الذاتي الذي يتعرف على المستفيد آليا، وجهاز التصوير الضوئي الذاتي المعتمد على كاميرا تصوير مدمجة بتقنية تصل دقتها إلى 40 ميجابكسل، بجانب جهاز «جور» وهو قارئ شاشة يعين المكفوفين ويستخدم في 50 دولة ويعمل بـ17 لغة.

وتناول اللقاء أمس الأول استراتيجية الهيئة وركائزها المتمثلة في تنمية قطاع المكتبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، حيث تهدف إلى عدد من المستهدفات كدعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي، وتوفير بيئة عمل جذابة فضلا عن بناء القدرات.

وناقش اللقاء «مبادرة تطوير المكتبات العامة «البيوت الثقافية» والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى إتاحة الوصول للمعلومات، إضافة إلى تحفيز المشاركة الثقافية، وتأمين فرص للتعليم وتطوير الذات.

أهمية التقنيات في المكتبات: