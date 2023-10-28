قارئ شاشة بـ17 لغة يعين المكفوفين في لقاء عن المكتبات

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وجرى استعراض التقنيات المستخدمة، كجهاز الإعارة الذاتي الذي يتعرف على المستفيد آليا، وجهاز التصوير الضوئي الذاتي المعتمد على كاميرا تصوير مدمجة بتقنية تصل دقتها إلى 40 ميجابكسل، بجانب جهاز «جور» وهو قارئ شاشة يعين المكفوفين ويستخدم في 50 دولة ويعمل بـ17 لغة.
وتناول اللقاء أمس الأول استراتيجية الهيئة وركائزها المتمثلة في تنمية قطاع المكتبات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، حيث تهدف إلى عدد من المستهدفات كدعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي، وتوفير بيئة عمل جذابة فضلا عن بناء القدرات.
وناقش اللقاء «مبادرة تطوير المكتبات العامة «البيوت الثقافية» والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى إتاحة الوصول للمعلومات، إضافة إلى تحفيز المشاركة الثقافية، وتأمين فرص للتعليم وتطوير الذات.
أهمية التقنيات في المكتبات:
- ترسخ الاستعمال الرقمي.
- مواكبة النهضة التقنية في المملكة.
- تحسين تجربة الزوار وتحقق الكفاءة والفعالية.
- خدمة الإعارة والاسترجاع بسهولة.
- التعرف على الفعاليات والتسجيل بها.
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