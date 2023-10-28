مواهب كاوست تستحوذ على اهتمام شركات الألعاب الالكترونية الكبرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس الأول حدث التوظيف «next-level» الخاص باستديو تطوير الألعاب الالكترونية ستير «Steer Studios» الذي يهدف لتعزيز فرص التعاون في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية المزدهر في المملكة، وتسليط الضوء على الفرص المهنية الجذابة لطلبة الجامعة في هذا المجال.

وأوضحت الجامعة أن ستير هو استوديو عالمي لتطوير الألعاب الالكترونية في الرياض، وتابع لمجموعة سافي «Savvy Games Group»، وهي مجموعة للألعاب الالكترونية أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى استثمار 142 مليار ريال في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، حيث تخطط المملكة لإنشاء 250 شركة ألعاب في البلاد، مما يخلق 39 ألف فرصة عمل.

ويقام هذا الحدث بصفته جزءا من برنامج التوظيف الوطنيIKCLP» « التابع لإدارة التقدم الوطني الاستراتيجي في «كاوست»، والذي يهدف إلى إظهار دور الجامعة في تعزيز القوى العاملة السعودية ذات المهارات العالية، ومواءمة تنمية القدرات البشرية مع تطلعات رؤية السعودية 2030؛ حيث يضم الحدث العديد من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات.

من جانبه بين نائب رئيس العمليات في ستيرإريك بيبين؛ أن ستير يركز على تطوير صناعة الألعاب الالكترونية، واحتضان المواهب المحلية، منوها إلى أن الألعاب الالكترونية هي مزيج من الإبداع والبرمجة.

مهارات طلاب كاوست تشمل مجالات: