مرتبة متقدمة لجامعة نجران بتصنيف التايمز العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة نجران المرتبة 601 عالميا في التخصصات الصحية والعلوم ضمن تصنيف «التايمز» للجامعات العالمية للتخصصات العلمية لعام 2024، والمرتبة السادسة سعوديا في التخصصات الصحية، والسابعة في تخصصات العلوم. وأوضح رئيس وحدة التصنيفات العالمية بالجامعة الدكتور عادل الشهراني أن هذا الإنجاز جاء نتيجة استكمال معايير الدخول في المنافسة لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في التخصصات العلمية، ويعكس جودة التعليم في الجامعة وتميزها في مجال البحوث العلمية، لافتا الانتباه إلى أن تصنيف «التايمز» العالمي يسلط الضوء على أنشطة وممارسات التخصصات الأكاديمية المختلفة في مجالي التعليم والبحوث؛ لتحقيق الأثر على جوانب عدة في الأنشطة التعليمية والثقافية والبحثية والمجتمعية.

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