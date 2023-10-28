شكرا لقرائتكم خبر معلمة تبتكر لوحة عربية للمكفوفين في العمليات الحسابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنحت على إثره براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ مع تسجيل ابتكارها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية « WIPO».
ويستهدف الابتكار الذي استغرق إنجازه 6 سنوات ذوي الإعاقة البصرية، والعبارة عن لوحة تعليمية بطريقة برايل؛ حيث تولدت فكرة الابتكار في مدارس الدمج بمعاهد النور؛ ونفذت اللوحة التعليمية للاستخدام في إتمام العملية التعليمية للمواد المختلفة المتمثلة في إجراء العمليات الحسابية المختلفة في المسائل الحسابية، بجانب تعليم الحروف، والكلمات، والجمل، وفي لغتي، ومادة الإنجليزي، وبعض المواد الأخرى مثل الكيمياء.
وأوضحت الزهراني أن الابتكار يلبي احتياج الطلبية والمعلمين لدى المضي في التعليم والتعلم؛ وقد قدّمت جوانب إيجابية مهمة تزيد من فاعلية استخدام هذا الابتكار؛ الذي تتوافق أرقامه ورموزه مع الكتاب المدرسي وطريقة برايل؛ مما لا يشكّل عبئا دراسيا على الطالب في حفظ أكثر من رمز بينها وبين الكتاب، إلى جانب عدم تعرض أجزاء اللوحة العلمية المستخدمة لإجراء العملية الحسابية للحركة عند الشروع في حل المسألة أثناء تحرك الطالب أو انتقاله بينها وبين الكتاب؛ مما يؤدي إلى عدم عرقلة للعملية التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر معلمة تبتكر لوحة عربية للمكفوفين في العمليات الحسابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.