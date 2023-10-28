معلمة تبتكر لوحة عربية للمكفوفين في العمليات الحسابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت المعلمة أمينة الزهراني «معلمة عوق بصري» في فصول الدمج البصري التابعة لتعليم محافظة جدة لابتكار فريد من نوعه يتمثل في لوحة عربية للمكفوفين للعمليات الحسابية.

ومنحت على إثره براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ مع تسجيل ابتكارها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية « WIPO».

ويستهدف الابتكار الذي استغرق إنجازه 6 سنوات ذوي الإعاقة البصرية، والعبارة عن لوحة تعليمية بطريقة برايل؛ حيث تولدت فكرة الابتكار في مدارس الدمج بمعاهد النور؛ ونفذت اللوحة التعليمية للاستخدام في إتمام العملية التعليمية للمواد المختلفة المتمثلة في إجراء العمليات الحسابية المختلفة في المسائل الحسابية، بجانب تعليم الحروف، والكلمات، والجمل، وفي لغتي، ومادة الإنجليزي، وبعض المواد الأخرى مثل الكيمياء.

وأوضحت الزهراني أن الابتكار يلبي احتياج الطلبية والمعلمين لدى المضي في التعليم والتعلم؛ وقد قدّمت جوانب إيجابية مهمة تزيد من فاعلية استخدام هذا الابتكار؛ الذي تتوافق أرقامه ورموزه مع الكتاب المدرسي وطريقة برايل؛ مما لا يشكّل عبئا دراسيا على الطالب في حفظ أكثر من رمز بينها وبين الكتاب، إلى جانب عدم تعرض أجزاء اللوحة العلمية المستخدمة لإجراء العملية الحسابية للحركة عند الشروع في حل المسألة أثناء تحرك الطالب أو انتقاله بينها وبين الكتاب؛ مما يؤدي إلى عدم عرقلة للعملية التعليمية.