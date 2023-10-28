مفهوم الخيال العلمي في أمسية ثقافية بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت بمدينة تبوك أمس أمسية ثقافية تحت عنوان «حبكة خيال» بمقهى قروث الأدبي، وذلك ضمن مبادرة (الشريك الأدبي) التي تحظى بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة. وتناولت الأمسية مفهوم الخيال العلمي الذي يدور حول مفهوم المفارقة على الشخصيات، وورشة عمل تفاعلية للحضور في كتابة القصص القصيرة. يذكر أن مبادرة الشريك الأدبي تأتي من أجل الإسهام في رفع الوعي الثقافي لجميع الفئات العمرية بمنطقة تبوك وتعزيز الحراك الأدبي، ضمن مسارات أدبية يبرع في تنفيذها شركاء الهيئة من مقاهي ومراكز.

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