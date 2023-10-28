محمية الملك سلمان تكرم 9 فائزين بجائزة «إرث»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أمس الفائزين بمسابقة جائزة «إرث» للتوثيق البصري لجميع عناصر المحمية بحضور الرئيس التنفيذي للمحمية عبدالله العامر وعدد من القيادات بالهيئة والإعلاميين، وذلك بمدينة تبوك. وتضمن الحفل عرضا مرئيا عن المحمية وعن مسيرة الجائزة والمتسابقين ولجنة التحكيم، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعرض جميع الصور الفائزة وبيانات المتسابقين للموسم الأول لهذه الجائزة. الفائزون محور التراث والآثار والحياة الفطرية والمناظر الطبيعية (المناطق المفتوحة)

المركز الأول عبدالله النجم وجائزة قدرها 30,000 ريال.

المركز الثاني فيصل الجريفاني وجائزة قدرها 20,000 ريال.

المركز الثالث دحيم الدحيم وجائزة قدرها 10,000 ريال. محور ملف مصور

المركز الأول نادر الشمري، وجائزة قدرها 40,000 ريال.

المركز الثاني فرحان الشمري وجائزة قدرها 30,000 ريال.

المركز الثالث رشيد البغيق وجائزة قدرها 20,000 ريال. محور الحياة الفطرية والمناظر الطبيعية (المناطق المغلقة)

المركز الأول عبدالله العيدي وجائزة قدرها 30,000 ريال.

المركز الثاني إبراهيم سرحان وجائزة قدرها 20,000 ريال.

المركز الثالث مازن شفيع، وجائزة قدرها 10,000 ريال.



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