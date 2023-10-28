شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الصيني في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية السيد لي كتشيانغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية السيد لي كتشيانغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".