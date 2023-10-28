شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم، عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ في مدارسها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس المنطقة.

إدارات التعليم

وفي نفس السياق، قررت إدارات التعليم بمحافظات سراة عبيدة وظهران الجنوب ورجال ألمع والنماص تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ في مدارسها؛ بناءً على التقارير الواردة من للأرصاد.

وأشارت تلك الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لها.