شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الطائف والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، واستمرارها عبر منصة مدرستي.

كما قررت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".

وأوضحتا أن التعليق جاء بناءً على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة، وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية، وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس.

منطقة الباحة

من ناحية أخرى، علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدراسة غداً الأحد، في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة ليوم غدٍ.

التدريب التقني والمهني

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة تعليق الدراسة الحضورية غدًا، في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة ومحافظاتها.

وقررت تحويل التدريب في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة -عن بعد- حرصًا على سلامة الجميع.