شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طقس المملكة.. أمطار على الوجه وجدة وحقل والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

كما هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز علقان التابع لمحافظة حقل شملت وادي ثرف، ومحطة البادية، والصدارة، والهضيب البيض، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز أبو الحنشان سال على إثرها وادي مبرك. جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

أمطار القصيم

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم تستمر من يوم غدٍ الأحد إلى يوم الثلاثاء، فيما أهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

أمطار جدة

هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة شملت أرجاء مختلفة من المحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني، أن الحالة المطرية التي تشمل معظم مناطق المملكة، ماعدا المنطقة الشرقية تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وأن منطقة مكة المكرمة ما زالت متأثرة بهذه الحالة، وفرص هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح النشطة الهابطة مستمرة حتى بعد غدٍ الاثنين.

وأشار إلى أن محافظة جدة قد تشهد يوم غدٍ الأحد أمطاراً تصل إلى الغزيرة، وأن الإجراءات التي اتخذتها الجهات خلال هذه الحالة المطرية أسهمت بشكلٍ كبير في تخفيف آثار الأمطار على المناطق المتأثرة.

ودعا الجميع إلى الاستجابة لتعليمات وإرشادات الجهات المعنية التي تتعامل ميدانياً مع الحالة الماطرة والظواهر الجوية المصاحبة لها.