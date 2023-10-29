انت الان تتابع القيادة تُعزِّي رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أكتوبر 2023, 8:34 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق. وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية، السيد لي كتشيانغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق. وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية، السيد لي كتشيانغ؛ وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تُعزِّي رئيس جمهورية الصين الشعبية في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.