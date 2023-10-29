انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: مشاهد مروعة في العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي صبي فلسطيني يلقي النظرة الأخيرة على جثمان شقيقته الصغيرة التي قتلها القصف الإسرائيلي الوحشي على غزة سمر أبو العوف/ نيويورك تايمز فلسطينيون يحاولون العثور على ناجين تحت الأنقاض والركام الذي أحدثه القصف الإسرائيلي المميت حاتم موسى/ أسوشيتد برس رجل يحتضن جثامين أقربائه الذين استشهدوا بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة محمد سالم/ رويترز سيدة فلسطينية بلا حول لها ولا قوة تفترش أرض مستشفى الشفاء بغزة رفقة أطفالها الذين أُصيبوا معها في غارة إسرائيلية محمد المصري/ رويترز مشهد علوي للدمار المتعمد الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي بالمباني السكنية في جنوب غزة شادي الطباطيبي/ رويترز مشهد لإضاءة مستشفى الشفاء وسط الظلام الدامس الذي حل على غزة بعد انقطاع الكهرباء من جراء القصف الإسرائيلي ونقص الوقود محمد صابر/ منصة شاترستوك مظاهرة مناهضة للتصرفات الإسرائيلية الوحشية في غزة في العاصمة الأردنية عمان آني سكاب / بلومبرج مواطنون رفقة فرق الدفاع المدني يحاولون جاهدين العثور على ناجين أسفل الركام في غزة علي جاد الله/ وكالة الأناضول ابنة رجل فلسطيني قرر مع زوجته تفريق أطفالهم وإعطائهم أساور للمساعدة في التعرف عليهم في حالة استشهادهم في الغارات الإسرائيلية إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز منظر مهيب للبرق البركاني فوق جبل ساكوراجيما أثناء ثوران بركاني في كاجوشيما باليابان أساهي شيمبون/ جيتي إيمدجيس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: مشاهد مروعة في العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: مشاهد مروعة في العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.