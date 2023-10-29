تراند اليوم : شاهد.. "مواطن" يكشف عن تعرضه للاحتيال وسلب مبلغ مالي من حسابه أثناء طلب الحصول على قرض بدون فائدة

صحيفة الخليج 365: كشف مواطن عن تعرضه لعملية نصب بعد تقدمه للحصول على قرض بدون فائدة عبر أحد المكاتب.

إعلان تمويل

وقال خلال مقطع فيديو : "شاهدت إعلان تمويل يتضمن منح قروض بدون فوائد، ووجدت هذا الإعلان فرصة ذهبية للحصول على قرض لتكملة مشروع".

وتابع:" ضغطت على الرابط الخاص بالإعلان، وحولني تلقائيا على دردشة واتساب، وتواصل معي شخص وطلب الهوية ورقم الحساب والآيبان، وأعطيته جميع البيانات".

قرص ب 25 ألف ولفت إلى أنه طلب قرض بمبلغ 25 ألف، وفي اليوم التالي، وصلت إليه رسالة عبر البريد الإلكترونى من صندوق التنمية الاجتماعية، ما جعله يشعر بالثقة ولكن وجد في نهاية الرسالة عرض فاتورة، موضحا أنه عندما سأل عن سبب الفاتورة أخبره الشخص الذي تواصل معه أن هذه الفاتورة تتحول على المالية ويتم منحها له مرة أخرى مع القرض".