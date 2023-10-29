تراند اليوم : بالفيديو.. أستاذة "تاريخ" تكشف قصة المثل السعودي الشهير "إذا جاك ولد سمّه موضي"

صحيفة الخليج 365: كشفت أستاذة التاريخ الدكتورة دلال الحربي قصة المثل السعودي الشهير "إذا جاك ولد سمّه موضي".

وقالت خلال لقاء لها مع قناة mbc:" هذا المثل قاله شخص من أهل عنيزة كان له موقف سلبي من أسرة موضي البسام، ونهب منازل البسام".

وتابعت : "مرت الأيام، وقام ببناء منزل وكان يحتاج جريد النخل فأخبروه أنه لا يوجد جريد نخل إلا في مزرعة موضي بسام، وخجل من نفسه، ولكنه ذهب إلى موضي وطلب منها جريد النخل فأعطته بكل كرم كأنه لم يسيء لها أو أسرتها".

وأضافت:" عندما قابل هذا الشخص الملك عبد العزيز وتحدث معه عن موضي البسام قال "إذا جاك ولد سمّه موضي".