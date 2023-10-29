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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا

يلا شوت بث مباشر Youtube الأهلي | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا | Al Ahly مباشر،مشاهدة مباراة ماميلودي صنداونز والأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-10-29 في الدوري الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعنا يلا شوت، نقدم لكم مباراة مثيرة ومنتظرة في الدوري الإفريقي لكرة القدم لموسم 2023/2024. المباراة ستجمع بين فريقي ماميلودي صنداونز والأهلي. تابعوا هذه المواجهة حصريًا على موقعنا يلا شوت.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز علي قناة ابو ظبي المفتوحة

نجح النادي الاهلي المصري في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الافريقي، حينما تمكن في التفوق علي نظيرة سيمبا التنزاني وذلك في اطار الدور ربع النهائي، ويرغب الفريق في تحقيق الفوز اليوم علي الجنوب افريقي وذلك من اجل الوصول إلى الدور النهائي والعمل علي تحقيق اللقب، وستبدأ معركة الاهلي اليوم وذلك في تمام الساعة في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز بتوقيت مكة المكرمة السعودية في الساعة الرابعة عصرًا، وسيكون توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في الإمارات المتحدة عند الساعة الخامسة عصرًا.

مباراة الأهلي وصن داونز، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة الدوري الإفريقي، ستكون محط أنظارعشاق كرة القدم في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تعد ديربي وقمة إفريقية، بين فريقين من أكبر الفرق في القارة، الأحمر صاحب التاريخ والبطولات في مواجهة بطل جنوب إفريقيا، في آخر 10 سنوات وصاحب الإماكانات الفردية والمهارية العالية، كما ستكون المواجهة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، حيث يلتقي الأهلي للمرة الخامسة عشرة مع ماميلودي، بعد أن فاز خمس مرات وخسر في أربع مناسبات، بيد أن الفريق الجنوب أفريقي لم يخسر على أرضه أمام الأهلي.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD SPORTS 1-2 المفتوحة الجديد 2023

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة

قمر صناعي: نايل سات

التردد 11411

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 3000

معامل تصحيح الخطأ 6/5

الجودة عالية

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 المفتوحة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة: SD

القناة: مفتوحة

الأهلي وماميلودي صنداونز بث مباشر يلا شوت

في هذه المباراة الرائعة، تحدث أحداث مهمة تلهم تأثيرًا كبيرًا على سير اللعبة. يمكن أن تتضمن هذه الأحداث تغيير في استراتيجيات المدربين، حيث يقود كل فريقه رمز مختلف. يتميز كل من ماميلودي صنداونز والأهلي بقيادة مدربين ذوي خبرة، وهؤلاء المدربين قادرون على تغيير مجريات المباراة في أي لحظة.

خلال المباراة، قد تنشأ أحداث أخرى مثل الإصابات التي تمكن أن تؤثر على أداء الفريقين وتستلزم تغييرًا في التكتيكات الاستراتيجية. يتوجب على اللاعبين والمدربين التكيف مع هذه التحديات والبحث عن الحلول المناسبة لضمان التفوق في المباراة.

تترك مباراة ماميلودي صنداونز والأهلي بصمتها في عالم كرة القدم العربية، حيث يتحدث عشاق اللعبة بشغف عن الأحداث الملحمية واللحظات الحاسمة التي شهدوها. هذه المواجهة بين الفريقين العملاقين تجسد جوهر التنافس والإبداع وروح النضال في عالم كرة القدم.