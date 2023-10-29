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الأحوال المدنية تحدد الشروط التي تستدعي تغيير الصورة الشخصية في البطاقة

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الرياض - علي القحطاني - قررت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحديد الشروط التي تستدعي تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الأحوال.

وقالت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تمّ تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيُّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وكان المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، قد أوضح أن تصوير بطاقة الهوية الوطنية يعد مخالف للنظام العام، وأن قرار المنع يهدف إلى حماية الحقوق الشخصية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وحماية خصوصيتهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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