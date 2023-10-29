شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تحدد الشروط التي تستدعي تغيير الصورة الشخصية في البطاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحديد الشروط التي تستدعي تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الأحوال.

وقالت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تمّ تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيُّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وكان المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، قد أوضح أن تصوير بطاقة الهوية الوطنية يعد مخالف للنظام العام، وأن قرار المنع يهدف إلى حماية الحقوق الشخصية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وحماية خصوصيتهم.