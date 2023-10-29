شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. أسباب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، يعود إلى تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم.

واستدلت قائلة: وقد ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن إقامتها مرتبطة بالرؤية، قال عليه الصلاة والسلام: "إنَّ الشَّمسَ والقمرَ لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ منَ النَّاسِ، فإذا رأيتُموهُ فقوموا فصلُّوا" [أخرجه ابن ماجه].

وعلّقت: بناءً عليه فقد نص الفقهاء وأهل العلم على ذلك".

إقامة صلاة الخسوف

كانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، حثت المسلمين على إحياء السنة بإقامة صلاة الخسوف.

وقالت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: نحث المسلمين والقاصدين والزائرين على إحياء السنة، بإقامة صلاة الخسوف تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالًا لأمره واغتنامًا للأجر والمثوبة.

موعد الخسوف

وستشهد الكرة الأرضية غدًا، خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة ستشاهد كافة مراحله في سماء السعودية والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

وستدوم مرحلة الخسوف الجزئي لمدة ساعة و17 دقيقة ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت السعودية وهو الخسوف الأخير سنة 2023.

خسوف القمر الجزئي

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً وسيكون 6% فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض، وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

يذكر أن خسوف القمر الجزئي سهل الرصد بالعين المجردة بدون استخدام معدات أو تجهيزات خاصة ولكن يمكن الاستعانة بالمنظار الثنائي أو تلسكوب صغير لرؤية أفضل لتفاصيل القمر وبعكس كسوف الشمس فإن خسوف القمر لا يؤثر على العين أبدًا ولا توجد حاجة لاتخاذ احتياطات السلامة