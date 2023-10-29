شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة بخصوص هطول الأمطار على معظم مناطق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

كما شددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أحوال الطقس على المناطق السعودية

وذكرت أن هناك وذلك ازدياد في فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار ورياح وأتربة

وبينت أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.

ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق القصيم ونجران، ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية.