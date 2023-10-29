شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على منطقتي المدينة المنورة وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء السبت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة.

أمطار من خفيفة إلى متوسطة هطلت أيضًا على محافظة تيماء ومراكزها، ومراكز القليبة والمعظم وفجر التابعة لمنطقة تبوك.

أحوال الطقس على مناطق السعودية

كانت دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

كما شددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن هناك وذلك ازدياد في فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

أمطار ورياح وأتربة

ولفتت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وبينت أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.

ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق القصيم ونجران، ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية.